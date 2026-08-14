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Шахтер выбрал Стэмфорд Бридж для домашних матчей Лиги чемпионов

Шахтер выбрал Стэмфорд Бридж для домашних матчей в Лиге чемпионов, ожидая подтверждения от городского совета и УЕФА.
Шахтер выбрал Стэмфорд Бридж для домашних матчей Лиги чемпионов
Стэмфорд Бридж / Getty Images

BBC сообщает, что футбольная команда Шахтер приняла решение о месте проведения своих домашних матчей в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, что донецкая команда ведет переговоры с Челси, Фулхэмом и Брентфордом.

Тем не менее Шахтер решил сфокусироваться на общении с Челси, учитывая добрые отношения между двуми командами.

Стадион Стэмфорд Бридж был выбран в том числе из-за его большего размера по сравнению с Крейвен Коттедж и Брентфорд Коммьюнити. Шахтер намерен заполнять трибуны на ключевых матчах.

Предполагается, что это не станет проблемой для Челси, однако утверждение дополнительных матчей все еще должны подтвердить городской совет и УЕФА.

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