Шахтер выбрал Стэмфорд Бридж для домашних матчей Лиги чемпионов

Шахтер выбрал Стэмфорд Бридж для домашних матчей в Лиге чемпионов, ожидая подтверждения от городского совета и УЕФА.

BBC сообщает, что футбольная команда Шахтер приняла решение о месте проведения своих домашних матчей в Лиге чемпионов.



Ранее стало известно, что донецкая команда ведет переговоры с Челси, Фулхэмом и Брентфордом.



Тем не менее Шахтер решил сфокусироваться на общении с Челси, учитывая добрые отношения между двуми командами.



Стадион Стэмфорд Бридж был выбран в том числе из-за его большего размера по сравнению с Крейвен Коттедж и Брентфорд Коммьюнити. Шахтер намерен заполнять трибуны на ключевых матчах.



Предполагается, что это не станет проблемой для Челси, однако утверждение дополнительных матчей все еще должны подтвердить городской совет и УЕФА.