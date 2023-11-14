IFAB изменит правила футбола ради арбитров

Очередные нововведения, которые направлены на защиту судейского корпуса.

В Лондоне через две недели пройдет совещание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), на котором планируется обсудить внедрение новых правил, сообщает The Times.



Основной целью встречи будет поиск решения проблемы ухода судей из футбола из-за агрессии со стороны игроков.



Согласно изданию, в текущем сезоне АПЛ судьи уже вынуждены были выдать 88 желтых карточек игрокам за споры с арбитрами.



На данный момент рассматриваются два потенциальных новых правила. Первое, заимствованное из юношеских футбольных лиг Англии, предоставляет судье право отправить игрока на 10-минутный отдых, если он начинает спорить с арбитром.



Второе правило, используемое в регби, позволяет общаться с судьей только капитану команды. Возможно, одно из этих правил будет адаптировано для профессионального футбола.