"Пара твоих слов способна сотворить чудо": отец израильского солдата обратился к Месси

Вряд ли Лео способен на такие чудеса.

Алекс Шерман обратился к Лионелю Месси, чтобы тот помог освободить его сына из плена ХАМАС, пишет Marca.

Мужчина записал видеоролик, который быстро завирусился в Сети. В нем он рассказывает, что его сын попал в плен к террористам, и он просит Лео о помощи.

"Мой сын Рон, израильский солдат с аргентинским гражданством, был похищен в Газе террористической группировкой ХАМАС.

Я знаю, что ты получаешь, должно быть, тысячи запросов о помощи, и я не знаю, дойдет ли это видео до тебя. Но, как отец, я делаю что могу, чтобы вернуть своего сына.

Я знаю, что пара твоих слов способна сотворить чудо. Для Рона, моего сына, и для аргентинцев, похищенных ХАМАС.

Сделай что сможешь. Я надеюсь, мои слова дойдут до тебя. Мы любим тебя и восхищаемся тобой", – сказал Алекс Шерман.

Ранее, напомним, Бензема высказался в поддержку Палестины.