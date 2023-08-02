"Я умру, а они не говорят об этом мне": супруга Икарди о том, как узнала о болезни

Женщине пришлось пройти через ад.

Аргентинский журналист Анхель де Брито поделился деталями о произошедшем с Вандой Нарой.

Напомним, ранее сообщалось, что у супруги Мауро Икарди обнаружили лейкемию.

Он признался, что у него был долгий разговор с супругой Мауро Икарди, и он может поделится некоторыми деталями произошедшего.

Ванда узнала о своей болезни из телевизора, врачи, которые ее обследовали, хотели сначала подтвердить диагноз, но в итоге женщина решила обратиться в другую клинику.

Однако даже там долго пришлось ждать результатаы анализов, медсестры обнимали ее, но никто не хотел говорить правду. "Я умру, а они не говорят об этом мне", - сказала она тогда Мауро.

Также Ванда рассказала о своих первых мыслях и ощущениях, когда наконец узнала правду.

"В тот момент я запаниковала, потому что не знала, что со мной происходит... Разное приходило в голову. Моя семья разрушена. Мауро хотел покинуть футбол. Заира вернулась из отпуска. Моя мама лежит на полу. Я чувствовала, что все падает. И я стала такой сильной, что все чувствуют, что у меня все хорошо, но все развалилось", - вспоминает журналист слова модели.

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