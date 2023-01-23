Бензема сравнялся с Раулем по количеству голов в Ла Лиге за Реал

Французу осталось догнать лишь Криштиану Роналду.

В рамках 19 тура чемпионата Испании Реал победил Атлетик Бильбао.

В данном матче счет открыл франузский нападающий Карим Бензема.

Для него данный гол стал 228-ым в Ла Лиге за Реал. Форвард сравнялся с Раулем по этому показателю.

Больше забитых мячей в чемпионате Испании за "сливочных" Криштиану Роналду. На счету португальца 311 забитых мячей.

Напомним, ранее стало известно будущее Бензема..