Обвинившая Алвеса девушка требует, чтобы игрока посадили в тюрьму

Потерпевшая отказалась от компенсации.

Во время слушаний по делу об изнасиловании незнакомой девушки Дани Алвесом, потерпевшая потребовала, чтобы футболиста просто посадили в тюрьму, пишет El Pais.

С показаниями потерпевшей вы можете ознакомиться на нашем сайте, не стоит вновь повторять эту ужасную историю.

Во время слушаний судья напомнил девушке, что та может затребовать компесацию за причиненный ущерб. Однако та отказалась, заявив, что она хочет чтобы Алвес сидел в тюрьме.

Издание отмечает, что сейчас у Дани огромные проблемы. Показания потерпевшей точны и неизменны, а футболист уже трижды менял собственные.

Если Дани Алвеса признают виновным, ему грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения.