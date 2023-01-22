Шкриньяр может стать игроком ПСЖ в ближайшее время

Защитник не стал продлевать контракт с клубом.

Интер пытается решить, стоит ли продавать Милана Шкриньяра в ПСЖ в это трансферное окно, сообшает La Gazzetta dello Sport.

Клуб несколько месяцев пытался продлить контракт со словацким защитником, но Милан решил, что хочет покинуть клуб. Напомним, что текущий контракт игрока истекает уже летом.

Потому, чтобы получить хотя бы какие-то деньги, "нерадзурри" раздумывают, стоит ли продать словака прямо сейчас в ПСЖ. Сделка может принести итальянскому клубу 15-20 млн евро.

К тому же тренерский штаб не хочет держать в клубе игрока, который не желает играть, а потому, чтобы не допустить разлад в команде посреди сезона, Интер готов провернуть трансфер хоть сегодня.

На самом деле клуб давно готовился к подобному исходу, сейчас в шорт-листе "нерадзурри" находятся Джорджо Скальвини и Тьяго Джалло.

Напомним, что Интер сумел разгромить Милан в матче за Суперкубок Италии.