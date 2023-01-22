На просмотре в Заре находится замбийский форвард египетского клуба

Луганчане нашли достаточно экзотический вариант усиления атаки, который в свое время мог оказаться в Вулверхэмптоне.

Перед стартом второй части сезона-2022/23 луганская Заря подписала двух новых игроков: вратаря Владислава Кучерука и защитника Алексея Хахлева.

Теперь настала очередь атакующей линии команды. По информации фанатского сайта "черно-белых", на просмотр прибыл форвард Нобл Рамси.

25-летний нападающий уже успел принять участие в товарищеской встрече с болгарским Локомотивом (0:1).

Нобл Рамси имеет замбийское и английское гражданства, при этом он родился в Гаутенге (провинция Йоханнесбурга).

На данный момент его контракт принадлежит египетскому клубу Энтаг Эль-Харби. Соглашение между сторонами истекает будущим летом.

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Примечательно, что по ходу сезона-2015/16 Рамси попробовал свои силы в английском Вулверхэмптоне, который на тот момент выступал в Чемпионшипе. За время просмотра он впечатлил тренерский штаб, однако так и не подписал с "волками" контракт, так как не смог получить разрешение на работу в Англии.

Нобл Рамси выступал за олимпийскую сборную Замбии U23. Форвард забил 5 голов за сборную Замбии U20. К тому же на его счету 7 матчей за национальную сборную Замбии.