На просмотре в Заре находится замбийский форвард египетского клуба
Перед стартом второй части сезона-2022/23 луганская Заря подписала двух новых игроков: вратаря Владислава Кучерука и защитника Алексея Хахлева.
Теперь настала очередь атакующей линии команды. По информации фанатского сайта "черно-белых", на просмотр прибыл форвард Нобл Рамси.
25-летний нападающий уже успел принять участие в товарищеской встрече с болгарским Локомотивом (0:1).
Нобл Рамси имеет замбийское и английское гражданства, при этом он родился в Гаутенге (провинция Йоханнесбурга).
На данный момент его контракт принадлежит египетскому клубу Энтаг Эль-Харби. Соглашение между сторонами истекает будущим летом.
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Примечательно, что по ходу сезона-2015/16 Рамси попробовал свои силы в английском Вулверхэмптоне, который на тот момент выступал в Чемпионшипе. За время просмотра он впечатлил тренерский штаб, однако так и не подписал с "волками" контракт, так как не смог получить разрешение на работу в Англии.
Нобл Рамси выступал за олимпийскую сборную Замбии U23. Форвард забил 5 голов за сборную Замбии U20. К тому же на его счету 7 матчей за национальную сборную Замбии.