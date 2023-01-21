"Нах*й рак": Алле подготовил к матчу Борусси Д в Бундеслиге специальные бутсы

Футболист поборол страшный недуг и вскоре должен дебютировать за дортмундский клуб.

В начале января Себастьен Алле вернулся к тренировкам с основным составом дортмундской Боруссии, пропустив первую часть сезона из-за рака яичек.

После двух операций и процесса восстановления 28-летний ивуариец вышел на замену в товарищеском матче против Фортуны из Дюссельдорфа (5:1), а уже в следующей игре против Базеля (6:0) он оформил хет-трик за 7 минут.

Но это были лишь товарищеские встречи. Впереди у Алле дебют за "шмелей" в соревновательных играх, ведь он так и не сыграл свой первый матч за дортмундцев после трансфера из Аякса прошлым летом.

В своем скором дебюте в немецкой Бундеслиге Себастьен Алле выйдет в специально подготовленных бутсах с очень простой надписью, которая олицетворяет то, через что он прошел за последние месяцы.

"Нах*й рак", - гласит зацензуренная надпись на бутсах, которую опубликовал Sky Sports.

Напомним, что Бундеслига возобновила чемпионат позже других топовых лиг. Сезон продолжился матчем между РБ Лейпцигом и Баварией (1:1).

Боруссия же проведет свой поединок в воскресенье, 22 января. Это будет игра против Аугсбурга, которая начнется в 16:30 по киевскому времени.