Ярмолюк забил уже третий гол в трех матчах за вторую команду Брентфорда

Атакующий хавбек второй команды Брентфорда Егор Ярмолюк продолжает свою голевую серию.

В субботу, 21 января, состоялся поединок, в котором "шмели" встретились с Хаддерсфилдом.

Ярмолюк отметился голом, который стал для него уже третьим в последних трех матчах, но, к сожалению, команда украинца проиграла со счетом 2:3.

⏱️ FULL-TIME: #BrentfordB 2 Huddersfield 3



Huddersfield win it late on here at St George’s Park. The Brentford goals came courtesy of an own goal as well as a strike from Yehor Yarmoliuk, who netted his third goal in three games #BrentfordFC pic.twitter.com/qNg4jdrRVc