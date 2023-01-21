Мудрик получил хорошие оценки за дебют в Челси

WhoScored и Sofascore отметили украинца за игру против Ливерпуля.

В рамках 21 тура чемпионата Англии Челси сыграл вничью с Ливерпулем.

На 55 минуте матча случился дебют Михаила Мудрика. Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру украинца.

Whoscored поставил вингеру оценку в 6.8 балла. Что же касается Sofascore, то тут у Михаила оценка в 6.9 пункта.

Мудрик получил наивысшие оценки среди футболистов, вышедших на поле по ходу встречи у обеих команд.

За отведенное ему время игрок 26 раз коснулся мяча, отдал 93% точных пасов, совершил три отбора и один перехват.