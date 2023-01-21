Гарри Невилл: Посмотрел на Мудрика... я бы не хотел играть против него

Легендарный защитник МЮ прокомментировал игру Мудрика.

Украинский вингер Михаил Мудрик дебютировал за Челси, выйдя на смену в матче против Ливерпуля.

Еще во время матча игру бывшего игрока Шахтера прокомментировал экс-игрок Манчестер Юнайтед Гарри Невилл.

"Посмотрел я 10 минут на Мудрика, не хотел бы я играть против него", – написал в Twitter Невилл.

Отметим, что поединок Ливерпуль - Челси завершился вничью, ни одна из команд не смогла забить хотя бы одного гола.