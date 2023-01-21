Ройс может покинуть Боруссию после 11 лет в клубе
В услугах немца заинтересованы на Туманном альбионе.
Легенда и капитан дортмундской Боруссии Марко Ройс может покинуть родной клуб уже этим летом.
В услугах 33-летнего игрока заинтересован Манчестер Юнайтед, сообащется, что Эрик тен Хаг уже провел личную встречу с Марко и его агентом.
По итогам этого сезона Ройс может стать свободным агентом и бесплатно присоединиться к любому клубу. Атакующий хавбек "шмелей" заинтересовал также и саудовский Ан-Наср.
Напомним, что Марко Ройс присоединился к дортмундскому клубу в 2012 году, провел там 252 матча, забив 110 голов.
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