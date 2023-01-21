Динамо объявило о возвращении полузащитника
Украинец будет готовиться к возобновлению УПЛ вместе с киевлянами.
Полузащитник Богдан Леднев продолжит выступать за киевское Динамо.
Пресс-служба киевлян официально сообщила, что 24-летний игрок вернулся в расположение команды после периода аренды в венгерском Фехерваре.
Отмечается, что Леднев отправится на сборы вместе с киевской командой. По итогам процесса подготовки тренерский штаб примет решение о будущем украинце.
Напомним, украинец в Фехерваре провел один год. За это время он провел 23 матча, в которых выполнил четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Динамо вслед за Шахтером убрало русскоязычную версию клубного сайта.
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