"Энфилд ждет": Мудрик попал на афишу матча Ливерпуль - Челси

Украинец может стать главным героем встречи.

В субботу, 21 января, в рамках 21-го тура чемпионата Англии состоится центральный матч, в котором сыграют Ливерпуль и Челси.

В преддверии поединка пресс-служба "синих" опубликовала афишу, на которой главное место получил украинский новичок команды Михаил Мудрик.

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22-летний игрок имеет все шансы дебютировать за свой новый клуб, а значит внимание к нему приковано огромное.

"Энфилд ждет, давай, Челси!", - гласит подпись афиши.

Отметим, в турнирной таблице АПЛ Ливерпуль идет на девятом месте, опережая, идущий сзади Челси, по разнице голов.

Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:30 по Киеву. На ISPORT доступен прогноз, в котором вы можете узнать фаворита матча.