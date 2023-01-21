Малиновский поздравил Марсель с выходом в 1/8 финала Кубка Франции, опубликовав фрагмент культового фильма
В пятницу, 20 января, Марсель на своем поле принимал Ренн в рамках 1/16 финала Кубка Франции.
Команда украинского полузащитника Руслана Малиновского сумела добыть минимальную победу, что позволило пробиться в следующий раунд.
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29-летний игрок креативно поздравил фанатов с победой. Малиновский в Twitter опубликовал пост, в котором оставил комментарий по игре. Примечательно, что к нему Руслан добавил фрагмент культового фильма "Такси".
"До встречи в 1/8", - написал украинец.
Rendez-vous en 1/8 ✨ pic.twitter.com/l8igGyiYmS— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) January 20, 2023
Отметим, что украинский футболист провел за Марсель три матча во всех турнирах, однако отметиться голевыми действиями пока не сумел.
Ранее сообщалось, что Малиновский подвел итоги по времени, проведенном в Аталанте.