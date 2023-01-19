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Одноклубник Малиновского получил длительную дисквалифицикацию за нанесение тяжелой травмы сопернику

Байи жестко сфолил на сопернике.
Одноклубник Малиновского получил длительную дисквалифицикацию за нанесение тяжелой травмы сопернику

Защитника Марселя Эрика Байи дисквалифицировали на 7 матчей. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Ивуариец был удален на 15-й минуте в невнесш матч против Йера в Кубке Франции (2:0). Центрбек получил прямую красную карточку за удар соперника в грудь.

У футболиста Йера были диагностированы несколько переломов ребер, повреждение печени, а также внутреннее кровотечение.

Ввиду этого, дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать Байи на семь игр.

В текущем сезоне на счету 28-летнего ивуарийца 6 матчей в рамках Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Аякс намерен усилиться одноклубником Малиновского.

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