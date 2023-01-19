Хавбек Динамо, игравший в аренде в Заре, перешел во Львов
Полузащитник присоединился к команде Олега Дулуба.
Хавбек киевского Динамо Ахмед Алибеков следующий год проведет в составе Львова, сообщает официальный сайт клуба.
24-летний полузащитник перешел во львовскую команду на правах аренды, рассчитанной на один год. В новом коллективе он будет выступать под шестым номером.
Напомним, что предыдущие полтора года Алибеков провел в составе луганской Зари. Однако за все время он принял участие только в пяти матчах, записав на свой счет один гол.
Будучи воспитанником Динамо, Ахмед Алибеков сыграл за первую команду киевлян всего восемь раз, отметившись одной голевой передачей.
Ранее Львов объявил о подписании контракта с бывшим нападающим Ворсклы и Десны.
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