Дани Алвес обвиняется в сексуальном насилии

Бразилец попадет под арест.

Экс-защитник Барселоны и ПСЖ Дани Алвес будет арестован в ближайшую пятницу по подозрению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание Antena 3.

По версии источника, бразилец, находившийся в отпуске в Барселоне, на вечеринке в ночном клубе подошел к молодой женщине и без ее согласия засунул руку ей под нижнее белье. По показаниям потерпевшей, она сообщила об этом своим друзьям и охране ночного клуба, которая обратились в каталонскую полицию.

Алвес подтвердил, что был в клубе 30 декабря, однако опроверг, что допустил непозволительное поведение. В защиту 39-летнего футболиста вступила его жена, сказав, что с ее возлюбленным постоянно заигрывают различные девушки, сам Дани никогда не допустил бы такого поведения.

Отметим, 20 января Алвес должен явиться в полицейский участок в каталонской столице для допроса. Впоследствии игрок будет доставлен в один из судов, где он будет давать показания следователю.

Ранее сообщалось, что с Менди сняли еще 7 обвинений в сексуальном насилии.