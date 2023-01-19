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Судей обяжут объяснять решения VAR

Систему сначала протестируют на клубном чемпионате мира.
Судей обяжут объяснять решения VAR

Международный совет футбола(IFAB) решил протестировать систему, при которой судьям придется объяснять решения VAR зрителям, сообщает Sky Sports.

Это стало результат целого ряда скандалов, связанных с решениями VAR, включая и те, что произошли на чемпионате мира.

Планируется, что после того, как судьи вынесут свой вердикт, главный арбитр должен будет включить микрофон и объяснить зрителям решение. При этом переговоры судей останутся конфиденциальными.

Главной проблемой пока остается вопрос языка. Сейчас идут обсуждения по поводу того, на каком языке судья должен объяснять решение и каким образом будет осуществляться перевод в реальном времени.

Систему протестируют на ближайшем клубном чемпионате мира, если она окажется эффективной, ее введут во все турниры под эгидой FIFA.

Напомним, что клубный чемпионат мира начнется в Марокко 1 февраля.

 

 

 

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