РБ Лейпциг - Бавария: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Германии

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между РБ Лейпигом и Баварией в Бундеслиге.

В пятницу, 20 января, на Ред Булл Арене в рамках 16-го тура Бундеслиги сойдутся РБ Лейпциг и мюнхенская Бавария.

"Быки" занимают третью строчку в таблице и отстают от лидера чемпионата Баварии на 6 пунктов, а потому матч имеет важнейшее значение для обеих команд.

Смотреть онлайн-трансляцию матча РБ Лейпциг - Бавария

Трансляция поединка чемпионата Германии между РБ Лейпцигом и Баварией будет доступна в этой новости 20 января и начать смотреть ее онлайн можно с 21:30 по киевскому времени.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

Бавария уверенно движется по чемпионату, хотя и имеет привычку терять очки в неожиданные моменты. "Быки" не сильно отстают, к тому же хотят поквитаться с мюнхенцами за обидное поражение 6:3.

Кристофер Нкунку, который совсем скоро присоединится к Челси, главная сила РБ, он имеет 12+2 в 15 матчах чемпионата. Наиболее близкий по показателям к французу баварец - Джамал Мусиала, имеющий на своем счету 9 забитых мячей.