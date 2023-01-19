Кубок Испании: Атлетико, Валенсия, Атлетик и Осасуна прошли в четвертьфинал

Команды пробились в следующий раунд национального кубка.

В среду, 18 января, в рамках 1/8 финала кубка Испании состоялись четыре матча.

В первом поединке вечера Валенсия благодаря дублю Эдинсона Кавани разгромила хихонский Спортинг со счетом 4:0. Еще по голу отметились Джастин Клюйверт и Самуэль Лино.

Спортинг Хихон - Валенсия 0:4

Голы: Кавани, 10, 39, Клюйверт, 21, Лино, 64.

Спортинг Хихон: Марино - Росас, Грагера, Инсуа, Санчес (Валентин, 87) - Диас, Мартин, Каландрия (Кристо, 67) - Отеро (Кампусано, 67), Джурджевич (Милованович, 67), Кейпо (Искьердос, 46).

Валенсия: Мамардашвили - Фулькье, Озкачар, Габриэль, Гайя - Лато (Перес, 67), Муса (Мориба, 67), Алмейда (Гильямон, 67), Клюйверт (Васкес, 75) - Лино, Кавани (Дуро, 58).

Далее на поле появились Атлетик и Эспаньол. Исход данной встречи решил единственный гол в исполнении Оскара де Маркоса в середине первого тайма.

Атлетик - Эспаньол 1:0

Гол: де Маркос, 27.

Атлетик: Агирресабала - де Маркос, Вивиан, Альварес, Берчиче - Заррага (Р. Гарсия, 79), Весга, Н. Уильямс, Сансет (Эррера, 79), Беренгер (Муниаин, 69) - Гурусета (И. Уильямс, .

Эспаньол: Х. Гарсия - Монтес, Сола, Кабрера - Соуза - Санчес, Эспосито, Дардер, Оливан - Хоселу, Пуадо.

Предупреждения: Альварес - Пуадо, Санчес, Гомес, Соуза.

Мадридский Атлетико отправился в гости к Леванте, где сумел завоевать победу и впервые с 2018 года пробиться в четвертьфинал национального кубка. Успех стал возможен благодаря голам Альваро Мораты и Маркоса Льоренте.

Леванте - Атлетико 0:2

Голы: Мората, 54, Льоренте, 90+1.

Леванте: Фемениас - Сон, Пьер, Муньос, Саракки - де Фрутос (Кампанья, 59), Пепелу, Андрес (Гарсия, 86), Мусонда (Кантеро, 59) - Кабальеро (Уэсли, 71), Бульдини (Сольдадо, 71).

Атлетико: Облак - Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду - Льоренте, де Пауль (Коке, 79), Кондогбия, Барриос (Корреа, 46) - Мората (Сауль, 64), Гризманн.

Предупреждения: Муньос - Молина.

Дольше всех победителя определяли Бетис и Осасуна. "Огурцы" во второй раз за последние шесть дней сыграли вничью 2:2, доведя матч до серии пенальти.

Как и в случае с Барселоной, команда Мануэля Пеллегрини дважды не реализовала пенальти (Каналес и Родригес), вновь уступив 2:4.

Бетис - Осасуна 2:2 (по пен. 2:4)

Голы: Карвалью, 62, Сабали, 103 - Д. Гарсия, 90+1, Р. Гарсия, 106.

Бетис: Браво - Сабали, Фелипе, Гонсалес, Миранда (Абнер, 97) - Карвалью (Акуку, 112), Родригес, Энрике (Лорен, 77), Каналес, Родри (Руибаль, 58) - Виллиан Жозе (Иглесиас, 58).

Осасуна: Эррера - Монкайола, У. Гарсия (Эрнандес, 106), Д. Гарсия, Крус (Морено, 78) - Торро (Санчес, 77), Орос, Р. Гарсия, Брашанац (Барха, 71), Абде (Авила, 71) - К. Гарсия (Будимир, 71).

Предупреждения: Ороц, Д. Гарсия.