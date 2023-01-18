Динамо и Шахтер в топ-5 по количеству игрового времени среди воспитанников в процентах

Украинские клубы доверяют своей молодежи.

CIES провела расследование среди 27 европейских лиг, чтобы выяснить, какие клубы доверяют своим воспитанникам больше минут в процентном соотношении.

Два украинских клуба вошли в топ-5 по этому показателю. Речь идет о Шахтере, чьи воспитанники провели на поле 56,2% минут и Динамо Киев, которое уступило лишь Жилине, имея 73,1.

Читай также: "Голы, ассисты, дриблинг и эмоции": Шахтер представил яркое видео на прощание с Мудриком

Топ-5 по количеству игрового времени, предоставляемого воспитанникам клуба в процентном соотношении.

Жилина - 73,2% Динамо Киев - 73.1% Атлетик Бильбао - 56, 5% Шахтер Донецк - 56,2% Лион - 52,1%

Стоит сказать, что по правилам УЕФА воспитанником клуба считается игрок, который провел в системе минимум три года в возрасте от 15 до 21 года.