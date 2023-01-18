Динамо и Шахтер в топ-5 по количеству игрового времени среди воспитанников в процентах
Украинские клубы доверяют своей молодежи.
CIES провела расследование среди 27 европейских лиг, чтобы выяснить, какие клубы доверяют своим воспитанникам больше минут в процентном соотношении.
Два украинских клуба вошли в топ-5 по этому показателю. Речь идет о Шахтере, чьи воспитанники провели на поле 56,2% минут и Динамо Киев, которое уступило лишь Жилине, имея 73,1.
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Топ-5 по количеству игрового времени, предоставляемого воспитанникам клуба в процентном соотношении.
- Жилина - 73,2%
- Динамо Киев - 73.1%
- Атлетик Бильбао - 56, 5%
- Шахтер Донецк - 56,2%
- Лион - 52,1%
Стоит сказать, что по правилам УЕФА воспитанником клуба считается игрок, который провел в системе минимум три года в возрасте от 15 до 21 года.
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