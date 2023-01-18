Атлетико не собирается отпускать Карраско в Барселону
Шансы бельгийца покинуть Мадрид этой зимой заметно уменьшились.
Янник Феррейра Карраско мог стать частью сделки между мадридским Атлетико и Барселоной.
29-летний бельгиец намеревался перейти в каталонский клуб, в то время как в обратном направлении последовал бы Мемфис Депай.
Однако, его планам не суждено сбыться. По информации The Athletic, "матрасники" не собираются отпускать Карраско в Барселону в это трансферное окно.
Сообщается, что мадридский клуб не планирует ни включать его в сделку по обмену Депая, ни продавать его в качестве отдельного трансфера.
В связи с этим Атлетико договорился с Барселоной о выкупе контракта Мемфиса Депая за символическую сумму.
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