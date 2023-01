Ярмолюк отличился голом во втором подряд матче за дубль Брентфорда

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк отличился голом во втором подряд матче за дублирующий состав Брентфорда.

Украинец открыл счет в поединке с Монако U21 и помог своей команде разгромить соперника со счетом 4:1.

Как сообщает официальный сайт "пчел", 18-летний футболист перехватил мяч в центре поля, пошел вперед и точно пробил. Гол получился практически идентичным тому, как украинец отличился в предыдущем матче с Астон Виллой.

⏱ FULL-TIME: A brilliant win for #BrentfordB as they claim victory with two goals from Olakigbe whilst Yarmoliuk and Trevitt also found the net #BrentfordFC pic.twitter.com/s3AEJw7t6T