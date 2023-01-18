Манчестер Сити намерен усилиться полузащитником Наполи
Кварацхелия попал в сферу интересов топ-клуба АПЛ.
Манчестер Сити следит за выступлениями вингера Наполи Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Клуб из Англии впечатлен развитием 21-летнего футболиста сборной Грузии. "Горожане" уже добавили хавбека неаполитанцев в свой шорт-лист для возможного трансфера этим летом.
Напомним, Кварацхелия перешел в Наполи этим летом за 10 млн евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июля 2027 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Хвичи 7 голов и 7 ассистов в 15 матчах в рамках Серии А.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Наполи.
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