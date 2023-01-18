Фанат, ударивший голкипера Арсенал, предстанет перед судом
В рамках 20-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм на своем поле уступил Арсеналу (0:2).
После финального свистка матча произошел скандальный эпизод - фанат "шпор" ударил ногой голкипера Арсенала Аарона Рамсдейла.
Как сообщает Daily Mail, правоохранительные органы нашли мужчину, который совершил преступление. Ему предъявили обвинения в нападении на футболиста, теперь он предстанет перед судом.
"Мужчине предъявлено обвинение в нападении на игрока Арсенала после матча на стадионе Тоттенхэм Хотспур в воскресенье, 15 января. Он должен предстать перед магистратским судом Хайбери в пятницу, 17 февраля. Следственной группе столичной полиции в ее расследовании помогал футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур", - говорится в заявлении полиции.
Отметим, что Рамсдейл был признан лучшим игроком встречи.
Ранее сообщалось, что Арсенал намерен подписать лидера Вест Хэма.