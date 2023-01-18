Стала известна потенциальная зарплата Бускетса в Ан-Насре

Испанец может получать 20 млн евро за сезон.

Стали известны условия контракт, предложенного хавбеку Барселоны Серхио Бускетсу Ан-Насром. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Саудовский клуб предложил 34-летнему испанцу зарплату 20 миллионов евро за сезон. Стороны уже ведут переговоры о потенциальном переходе.

Напомним, контракт Бускетса с испанским клубом рассчитан до конца этого сезона. Ан-Наср хочет подписать его на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету полузащитника 1 ассист в 14 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Азар посетил офис главного тренера Ан-Насра.