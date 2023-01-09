Величие: Агроном засеял поле в виде портрета Месси
Изображение аргентинского футболиста появилось на поле фермера.
Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу в Катаре, обыграв в финале национальную команду Франции.
Нападающий латиноамериканской сборной Лионель Месси выиграл долгожданный трофей, войдя в список избранных.
Аргентинский агроном Карлос Феричелли еще в ноябре засеял поле в виде портрета Месси.
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Спустя несколько месяцев растения взошли, что дало возможность увидеть портрет аргентинца с высоты птичьего полета.
Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен избавиться от одного из лидеров атакующей линии.
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