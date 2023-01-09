"Воплотишь все свои мечты": Куртуа записал трогательное послание Трубину

Именитые голкиперы обменялись любезностями.

Голкипер мадридского Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа оставил послание вратарю национальной команды Украины и Шахтера Анатолию Трубину.

Бельгийский футболист записал видеообращение, в котором дал совет украинцу, а также отметил ценность Трубина для всей страны.

"Привет, Анатолий! Это Тибо Куртуа. Хочу пожелать тебе всего наилучшего. В прошлом году мы много раз сыграли друг против друга. Ты очень хорошо играешь в Шахтере и национальной сборной Украины. Для Украины это очень хорошо - иметь таких хороших вратарей, как ты и Андрей Лунин. Поэтому желаю тебе всего наилучшего, продолжай усердно работать и, надеюсь, ты воплотишь все свои мечты".

Трубин также оставил послание Куртуа, поблагодарив бельгийца.

"Привет, Тибо! Большое спасибо за твое сообщение. Я действительно счастлив, потому что это необычно для меня. Надеюсь, в будущем у нас будет еще больше интересных игр. Все будет хорошо, - сказал Трубин.

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Напомним, в текущем сезоне Куртуа и Трубин играли друг против друга в Лиге чемпионов.

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