Голы, интрига и вагон желтых карточек: Рома на последней минуте вырвала ничью в матче с Миланом

"Россонери" в зрелищной игре упустили важные очки.

В воскресенье, 8 января, в рамках 17-го тура Серии А Милан встречался с Ромой. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:2.

Команды с первым минут задали высокий темп игры, ввиду чего матч был полон на события. Чаще всего игроки выходили в атаку на ворота соперника, а еще чаще били друг друга по ногам, ввиду чего арбитр показал двузначное количество желтых карточек.

На 30-й минуте голевое затишье прервал центрбек Милана Пьер Калулу. Француз отличился после подачи с углового удара, чем вывел свою команду вперед.

Во второй половине встречи Рома попыталась создать моменты у ворот Милана, однако в створ ворот мяч лететь не хотел, к тому же на завершающей стадии немало моментов испортил нападающий Пауло Дибала.

Одно из самых знаменитых правил футбола гласит: "Не забиваешь ты - забивают тебе". Примером этого стал второй забитый мяч "россонери". Голом отличился хавбек Томмазо Побега, однако игроки Ромы не смогли покинуть поле без голов.

Роджер Ибаньез отличился после подачи с углового, а уже в добавленное арбитром время римляне смогли вырвать ничью, сотворив мощный камбэк.

Статистика матча Милан - Рома 17-го тура Серии А

Милан - Рома 2:2

Голы: Калулу, 30, Побега, 77 - Ибаньес, 87, Абрахам, 90+3

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 12 - 12

Удары в створ: 5 - 3

Фолы: 19 - 13

Атаки: 132 - 93

Милан: Тэтэрушану, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер (Вранкс, 74), Браим Диас (Побега, 70), Салемакерс (Габбия, 85), Тонали, Жиру (де Кетеларе, 85), Рафаэл Леау.

Рома: Руй Патрисиу, Челик (Эль-Шаарави, 78), Смоллинг, Манчини (Белотти, 89), Рожер, Кристанте (Матич, 66), Пеллегрини, Дзаньоло (Тахирович, 66), Дибала, Абрахам, Залевски.

Предупреждения: Челик (9), Манчини (9), Рафаэл Леау (26), Залевски (30), Дзаньоло (45), Беннасер (62), Томори (68), Тонали (72), Рожер (82), Матич (90), Абрахам (90).