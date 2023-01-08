"Я бросил все в Шахтере, а они так со мной поступили": Тайсон раскритиковал президента Интернасьонала

Бразильский вингер рассказал о сложной ситуации, которая возникла в клубе.

В субботу, 7 января, Интернасьонал разорвал контракт с бывшим игроком Металлиста и Шахтера Тайсоном по обоюдному согласию сторон.

34-летний бразилец прокомментировал данное событие, раскритиковав президента клуба Алессандро Барселлоса.

"Я не хочу видеть его перед собой раскрашенным золотом. У меня была хорошая зарплата в Шахтере, хороший контракт. И он звонил мне каждый день, чтобы я вернулся. Я разорвал контракт, бросил там кучу денег, чтобы прийти сюда и они вот так со мной поступили", - цитирует Тайсона ESPN.

"Я жил этим клубом, я был фанатом на поле. Больше всего на свете в этом году я хотел стать чемпионом. Я сказал ребятам, если они хотят снизить мою зарплату, пусть делают. Я буду сражаться, чтобы выходить в основе. Но они не захотели и я тоже не собираюсь настолько унижаться".

Согласно с зарубежными СМИ, Тайсон вскоре подпишет контракт с греческим ПАОКом.