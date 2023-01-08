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Зидан отказал трем сборным, ожидая предложения от Франции

И остался в итоге ни с чем.
Зидан отказал трем сборным, ожидая предложения от Франции

Экс-тренер мадридского Реала Зинедин Зидан отклонил несколько предложений работы, ожидая приглашения от родной сборной, пишет L'Equipe.

У француза были предложения от сборных Португалии, США и Бразилии, но отказал всем трем. Во-первых, он ожидал, что его пригласят тренировать сборную Франции, но Ле Гре выбрал Дешама.

А во-вторых, Зидан не захотел возглавлять сборную, язык которой он не знает. К тому же 50-летний специалист не очень хорошо владеет английским.

Напомним, что Зинедин Зидан сидит без работы с лета 2022, до этого француз тренировал Реал, с которым трижды выиграл Лигу Чемпионов.

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