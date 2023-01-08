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Барселона намерена приобрести защитника Баварии

Бенжамен Павар может перебраться на Камп Ноу.
Барселона намерена приобрести защитника Баварии

Барселона намерена провернуть довольно громкий трансфер следующим летом.

По информации Фабрицио Романо, каталонцы заинтересованы в Бенажмене Паваре. Потенциальные детали сделки не сообщаются.

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У боссов "сине-гранатовых" прекрасные отношения с представителями защитника. Француз очень ценится руководителями клуба.

Источник отмечает, что несмотря на публичную риторику Баварии существует большая вероятность, что игрок покинет команду.

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