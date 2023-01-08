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Яремчук и Соболь - в запасе на дебютный матч нового тренера Брюгге

Украинцы смогут помочь коллективу Скотта Паркера в игре с Генком, выйдя на замену.
Яремчук и Соболь - в запасе на дебютный матч нового тренера Брюгге

В рамках 19 тура бельгийской Лиги Жюпиле Брюгге встретится с Генком.

На свой первый матч у руля "черно-синих" Скотт Паркер не выставил в основе двух украинцев. Роман Яремчук и Эдуард Соболь остались сидеть на скамейке.

 

Матч между Брюгге и Генком состоится сегодня, 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Напомним, ранее Скотт Паркер заявил, что Яремчук впечатлил на тренировках.

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