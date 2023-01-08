Бетис - Барселона: прогноз на матч Суперкубка Испании 12.01.2023

Команды встретятся в рамках полуфинала суперкубка Испании. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В рамках полуфинала Суперкубка Испании каталонская Барселона и Реал Бетис поборются за путевку в финал

Матч пройдет в четверг, 12 января, на стадионе имени Короля Фахда. Начало поединка - в 22:00 по Киеву.

Победитель данной пары встретится в финале с победителем встречи Реал - Валенсия, которая состоится на день раньше этого противостояния.

Коэффициенты и ставки на матч полуфинала суперкубка Испании Реал Бетис - Барселона

Подопечные Хави набрали прекрасную форму, начав свое возвращение на былые позиции в иерархии. В то же время, "бело-зеленые" в последних нескольких матчах добыли лишь одну победу.

Учитывая данные факторы, букмекеры c большим преимуществом отдают перевес "сине-гранатовым", а вот шансы андалусийцев оценивают крайне сдержано.

Прогноз букмекеров на матч Реал Бетис - Барселона

Победа Бетиса в основное время - 5.80

Ничья - 4.45

Победа Барселоны в основное время - 1.57

Проход Бетиса - 3.60

Проход Барселоны - 1.32

Также эксперты с существенным преимуществом отдают предпочтение варианту обе забьют - да. На него коэффициент - 1.70, а на обе забьют - нет - 2.07.

В то же время, наиболее вероятный счет - 0.2 Коэффициент на этот исход 7.60.

Статистика противостояния Реал Бетис - Барселона

Всего же Реал Бетис и Барселона встречались на футбольном поле в 134 случаях, учитывая все возможные соревнования. По статистике колосальный перевес на стороне каталонского гранда.

Реал Бетис - Барселона

30 Победы 80

24 Ничьи 24

152 Голы 305

Последнее официальное противостояние между клубами имело место в мае прошлого года. Тогда Бетис добыл одну из немногих своих побед, обыграв соперника со счетом 2:1.