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Тоттенхэм и МЮ интересуются вратарем сборной Англии

Джордан Пикфорд может пойти на повышение.
Тоттенхэм и МЮ интересуются вратарем сборной Англии

Голкипер Эвертона и сборной Англии Джордан Пикфорд по окончанию этого сезона может сменить клубную прописку.

Как сообщает Николо Скира, англичанином интересуются Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. Потенциальные детали сделки неизвестны.

Источник отмечает, что трансфер невозможен зимой из-за нежелеания "ирисок" расставаться с основным вратарем посреди сезона.

В рамках текущего сезона АПЛ Пикфорд провел 17 матчей, три из которых на ноль. Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.

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