Президент Барселоны сделал заявление о будущем Де Йонга

Лапорта не будет продавать игрока основы.

Президент Барселоны Жоан Лапорта исключил продажу хавбека Френки де Йонга.

"Де Йонг не продается. Он не продавался летом и не уйдет в этом году.

Френки – очень привлекательный футболист, мы это знаем, но я настаиваю, что он не продается", – сказал Лапорта в интервью журналисту Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету 25-летнего нидерландца 2 гола и 1 ассист в 14 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что у Хави с Лапортой разногласия из-за трансферной политики Барселоны.