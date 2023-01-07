Президент Барселоны сделал заявление о будущем Де Йонга
Лапорта не будет продавать игрока основы.
Президент Барселоны Жоан Лапорта исключил продажу хавбека Френки де Йонга.
"Де Йонг не продается. Он не продавался летом и не уйдет в этом году.
Френки – очень привлекательный футболист, мы это знаем, но я настаиваю, что он не продается", – сказал Лапорта в интервью журналисту Фабрицио Романо.
В текущем сезоне на счету 25-летнего нидерландца 2 гола и 1 ассист в 14 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что у Хави с Лапортой разногласия из-за трансферной политики Барселоны.
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