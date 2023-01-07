Эвра выступил против подписания Фелиша в Манчестер Юнайтед

Француз не в восторге от потенциального трансфера.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра заявил, что "красным дьяволам" не стоит подписывать нападающего Атлетико Жоау Фелиша.

"Я люблю Жоау Фелиша, и мне понравилось, какой великолепный чемпионат мира он провел. Я очень удивлен, что с Диего Симеоне в Атлетико ничего не получилось, но он фантастический игрок.

Если он действительно переедет в Великобританию, ему понравится играть в любой команде Премьер-лиги. Я не хочу говорить о нем как о трансферной цели для Манчестер Юнайтед, потому что всякий раз, когда мы говорим о целях Юнайтед, они никогда их не подписывают.

Он отличный игрок, и если он не будет счастлив в Атлетико, Премьер-лига примет его с распростертыми объятиями.

Нам нужно заменить 20 голов Криштиану Роналду, поэтому логично, что нам нужен другой нападающий. Мы можем сыграть с Марсьялем, Гарначо или Рэшфордом в ссотаве, но нам нужен убийца, тот, кто живет ради голов.

Меня не волнует, хорошо ли они играют, я просто хочу, чтобы они забивали голы. Вот почему я не думаю, что Жоау Феликс сейчас подходит для Юнайтед.

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Я не хочу, чтобы Юнайтед играл красиво. С такими игроками, как Феликс, люди будут говорить, как красиво мы играем, но меня это не волнует.

Я хочу, чтобы мы играли уродливо, и чтобы у нас был такой игрок, как Филиппо Индзаги, и чтобы люди говорили: "Кто это, черт возьми, такой, он даже дриблинг вести не умеет", но чтобы при этом в конце сезона он забивал более 20 голов. Где мы найдем такого нападающего? Вот в чем вопрос.

Не надо приводить игрока только для того, чтобы порадовать болельщиков или по коммерческим соображениям. Прямо сейчас им нужно пригласить кого-то, кто придет только для того, чтобы забивать голы", – сказал Эвра в интервью Betfair.

В текущем сезоне на счету 23-летнего португальца 4 гола и 3 ассиста в 13 матчах Ла Лиги.