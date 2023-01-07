Вильярреал - Реал 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
В субботу, 7 января, состоялся матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились Вильярреал и мадридский Реал.
Все голы команды оформили во втором тайме. На самом старте второй 45-минутки хозяева поля вышли вперед, благодаря голу Йереми Пино.
На 60-й минуте Карим Бензема с пенальти сумел восстановить паритет, но всего через три минуты Жерар Морено также с пенальти установил окончательный счет поединка.
Вашему вниманию видео всех голов матча Вильярреал - Реал в шестнадцатом туре Ла Лиги:
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Вильярреал - Реал Мадрид 2:1
Голы: Пино, 47, Морено, 63 (пен) - Бензема, 60 (пен).
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 17 - 12
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 13 - 6
Атаки: 104 - 89
Вильярреал: Рейна - А. Морено (Педраса, 72), Торрес, Альбиоль, Фойт - Баэна, Парехо, Коклен (Тригерос, 88) - Пино (Моралес, 81), Чуквезе, Ж. Морено (Данжума, 88).
Реал: Куртуа - Менди (Родриго, 64), Алаба, Рюдигер, Милитао - Модрич (Камавинга, 70), Чуамэни (Васкес, 64), Кроос - Винисиус Жуниор, Вальверде (Асенсио, 83), Бензема.
Предупреждения: Торрес, Альбиоль, Баэна, Рейна - Камавинга.
Источник: MEGOGO