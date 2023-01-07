Очередная травма: Голкипер Челси сломал палец на тренировке

Менди уже перенес операцию.

Голкипер Челси Эдуар Менди был прооперирован из-за перелома пальца. Об этом сообщает пресс-служба клуба

На этой неделе 30-летний сенегалец сломал палец во время тренировки. Из-за этого ему сделали операцию.

Точные сроки восстановления игрока неизвестны, однако Менди точно не сможет помочь своей команде в ближайшие две недели.

В текущем сезоне на счету голкипера 12 пропущенных голов в 9 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что сразу два игрока Челси травмировались в первые 20 минут матча против Манчестер Сити.