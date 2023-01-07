Йорк: Роналду создаст наследние в саудовском футболе

Португалец может войти в историю нового чемпионата.

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Дуайт Йорк прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду в Ан-Наср.

"В отличие от игроков в гольф, которые приезжают туда лишь на несколько дней, Роналду будет жить и работать в Саудовской Аравии, чтобы сохранить свое наследие и сделать футбол в регионе лучше.

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Это уже возымело эффект, потому что все говорят о Саудовской Аравии. Благодаря ему саудовский футбол появился на карте мира. Он обязательно создаст там свое наследие и продолжит быть успешным, потому что сосредоточится на футболе", – сказал Йорк в интервью Record.

Напомним, что контракт Роналду с Ан-Насром рассчитан на два с половиной года. В своем новом клубе португалец будет зарабатывать около 200 миллионов евро в год с учетом всех бонусов и коммерческих выплат.