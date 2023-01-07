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Тен Хаг жестко прошелся по трансферной политике МЮ

По мнению тренера, клубу не хватало сильных личностей.
Тен Хаг жестко прошелся по трансферной политике МЮ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг подверг резкой критике трансферную политику клуба последних лет, пишет издание GOAL.

По словам нидерландца, в прошлых сезонах МЮ выглядел, как команда-аутсайдер, без психологической стойкости, без духа и жажды побеждать. А когда-то этот клуб смог сделать великим один человек – сэр Алекс Фергюсон.

"Его команды отличались сплоченностью, единством и духом. Их нельзя было просто обыграть. Подписывая игроков, ты смотришь на их уровень и технические навыки. Но еще нужно обращать внимание и на психологию, их устойчивость. Нам нужно было вернуть это.

Большинство покупок были средними. А для Юнайтед "средний" – это мало. Футболка этого клуба будет очень сильно давить. Только настоящие личности, способные давать результат под большим давлением, могут играть здесь", - сказал Тен Хаг.

Нынешний главный тренер "дьяволов" считает, что к таким личностям можно отнести Рафаэля Варана и Каземиро, именно для этого они были подписаны. Также теперь у клуба есть ряд игроков-бойцов - Мартинес, Маласиа, Антони и Эриксен.

Напомним, что сейчас ходят слухи об интересе манкунианцы заинтересованы в услугах Винсента Абубакара.

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