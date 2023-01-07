Стало известно, сколько Марсель заплатит за Малиновского
Осталось лишь уладить детали.
Уже нет никаких сомнений, что Руслан Малиновский переезжает в марсельский Олимпик. Провансальцам придется выложить за украинца более 12 млн евро, пишет Фабрицио Романо.
Пока клубы имеют договоренность о 12 млн евро и еще некоторой сумме в виде бонусов, остается лишь обсудить различные финансовые тонкости. Tranfermarkt, кстати, оценивает украинца в 18 млн евро.
Сам Руслан уже дал согласие и провел предварительные переговоры с представителями французского клуба. Украинец рассчитывает на долговременный контракт.
На Малиновского также претендовали некоторые анлийские клубы, но речь шла только об аренде. Ожидается, что официально трансфер состоится на следующей неделе.
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