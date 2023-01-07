Стало известно, сколько Марсель заплатит за Малиновского

Осталось лишь уладить детали.

Уже нет никаких сомнений, что Руслан Малиновский переезжает в марсельский Олимпик. Провансальцам придется выложить за украинца более 12 млн евро, пишет Фабрицио Романо.

Пока клубы имеют договоренность о 12 млн евро и еще некоторой сумме в виде бонусов, остается лишь обсудить различные финансовые тонкости. Tranfermarkt, кстати, оценивает украинца в 18 млн евро.

Сам Руслан уже дал согласие и провел предварительные переговоры с представителями французского клуба. Украинец рассчитывает на долговременный контракт.

На Малиновского также претендовали некоторые анлийские клубы, но речь шла только об аренде. Ожидается, что официально трансфер состоится на следующей неделе.