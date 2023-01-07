Малиновский находится в шаге от перехода в Марсель

Клубы уже согласовали между собой трансфер украинского хавбека.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский близок к переходу в Марсель. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Переговоры двух клубов находятся на завершающей стадии. Детали сделки пока не разглашаются.

Марсель согласует условия личного контракта с 29-летним украинцем на следующей неделе, после чего официально объявит о переходе.

Отметим, что контракт Малиновского с Аталантой рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету полузащитника итальянского клуба 1 гол и 2 ассиста в 15 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Марсель продал лидера своей полузащиты.