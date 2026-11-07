Харьков - Карпаты: анонс матча чемпионата Украины

Предлагаем вашему вниманию совместно с BETKING, стратегическим партнёром УПЛ, превью поединка одиннадцатого тура чемпионата Украины.

В субботу, 7 ноября, Харьков сыграет с Карпатами. Обе команды находятся совсем рядом в турнирной таблице.

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Харьков - Карпаты

Харьков - Карпаты

Арена Левый Берег, Млыново

Номинальные хозяева поединка находятся в отличной форме: после медленного старта, обусловленного в том числе матчами против Шахтёра и Полесья, в обоих из которых команда Младена Бартуловича потерпела поражение, её никто не смог остановить.

У харьковчан вторая лучшая оборона в лиге после Шахтёра, а также одна из лучших атак.

Главной “ударной силой” команды Бартуловича является Батон Забергджа, на счету которого 6 голов и 2 ассиста. Он принял участие почти в половине голов команды на данный момент. Важную роль также играют Питер Итодо и Рамик Гаджиев.

Карпаты, в свою очередь, имеют немного менее надёжную оборону, пропустив на один гол больше, но при этом “львы” забивали чаще.

На счету львовян 22 гола в чемпионате, а их главными игроками в атаке являются Назарий Русин, Фелиппе Виейра и Ян Костенко, который в прошлом туре отметился хет-триком.

История встреч

После ребрендинга Харькова команды встретятся впервые, однако и до этого момента история их очных противостояний была небогатой.

С Металлистом 1925 Карпаты играли всего дважды. Оба матча состоялись в прошлом сезоне УПЛ.

В последнем на данный момент матче была зафиксирована ничья со счётом 2:2, а в матче первого круга победу со счётом 1:2 одержали харьковчане.

Металлист 1925 — Карпаты 2:2

Голы: Забергджа, 41, Петер, 65 — Чачуа, 52, 60 (пен.)

Металлист 1925: Варакута — Салюк, Е. Павлюк, Шабанов, Крупский — Кастильо (Мба, 87), Калюжный, Аревало (Чурко, 17, И. Когут, 87) — Забергджа (Антюх, 75), Петер, Рашица (Ари, 75).

Карпаты: Домчак — Сыч, Бабогло, Стецьков, Р. Лях — Чачуа, Эдсон (Булеза, 71), Рубчинский (Квасница, 80) — Алькайн (Шах, 80), Карабин (Эрики, 71), Костенко (Мирошниченко, 90).

Предупреждения: Павлюк, Забергджа, Петер, Калюжный, Крупский — Стецько

Интересные факты

Карпаты могут в 250-й раз сыграть вничью или потерпеть 210-е гостевое поражение в Чемпионате.

Победная клубная рекордная серия Харькова в УПЛ продолжается уже 6 игр.

Беспроигрышная серия Карпат продолжается 3 игры: победа и 2 ничьи.

Беспобедная клубная рекордная серия Харькова в Чемпионате продолжается 10 игр: 8 побед и 2 поражения.

Младен Бартулович проведёт 40-й матч у руля Харькова в УПЛ.

Питер Итодо (Харьков) может забить 15-й гол в УПЛ.

Карпаты могут провести 280-й “сухой” матч в Чемпионате.

Ориентировочные составы

Для обеих команд этот поединок имеет большое значение. Фактически, это для них экзамен на то, насколько они действительно готовы бороться за еврокубки, поэтому и от хозяев, и от гостей стоит ожидать максимально сильных составов.

Харьков: Ермаков — Крупский, Шабанов, Салюк, Смоляков — Гаджиев, Калюжный, Павлюк, Забергджа, Яцик — Итодо.

Карпаты: Мысак — Лях, Стецьков, Бабогло, Калеро — Моха, Чачуа, Виейра — Русин, Костенко, Чебер.

Прогноз

Команды обладают довольно схожим кадровым ресурсом, и их результаты это наглядно демонстрируют, поэтому предсказать исход этого матча чрезвычайно сложно.

Учитывая форму в последних матчах, отдадим предпочтение Харькову, но предположим, что победа номинальных хозяев будет минимальной.

Эксперты BETKING также считают фаворитом Харьков: на победу клуба из одноимённого города дают коэффициент 2.15. Триумф Карпат оценивается в 3.51, а ничья имеет коэффициент 3.57.

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