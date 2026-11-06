Ла Лига-2026/27, анонс 12-го тура: Атлетико примет Барселону, Реал едет в Валенсию

Предлагаем вашему вниманию совместно с BETKING, официальным беттинг-партнером Ла Лиги, анонс матчей очередного тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании продолжается, и теперь нас ждет десятка матчей 12-го тура.

Последняя неделя выдалась сложной для всего футбольного сообщества, а особенно для Испании, из-за смерти нападающего Тенерифе из Сегунды после столкновения непосредственно на футбольном поле.

Но жизнь должна продолжаться, а вместе с ней продолжаются и футбольные поединки.

Севилья – Алавес

6 ноября | 22:00 | стадион "Рамон Санчес Писхуан", Севилья

Севилья хоть и сохранила шестую позицию в турнирной таблице, но ее преимущество над ближайшими преследователями постепенно сокращается. За последние пять туров команда одержала лишь одну победу, поэтому следующий матч имеет большое значение для хозяев.

Их соперником станет Алавес, у которого продолжается неудачная серия. Правда, на прошлой неделе рассчитывать на положительный результат было сложно, ведь соперником команды была Барселона. Алавес уступил каталонцам на "Камп Ноу" со счетом 1:6.

Теперь басков ждет еще один непростой выезд — на этот раз в Севилью. Разумеется, эксперты считают хозяев явными фаворитами противостояния. Им необходимо побеждать, чтобы не позволить конкурентам окончательно приблизиться в турнирной таблице.

В линии BETKING тотал больше 2,5 гола оценивается коэффициентом 2,16, а тотал меньше 2,5 — 1,66.

Малага – Расинг Сантандер

7 ноября | 15:00 | стадион "Ла Росаледа", Малага

Уже 19 команд Ла Лиги одержали как минимум две победы в нынешнем сезоне. Только Малага остается без выигранных матчей. Возможно, на этот раз команде повезет больше, ведь нечасто она подходит к противостоянию в статусе фаворита.

Именно так произошло перед домашним матчем против Расинга Сантандер. Коэффициент на победу Малаги несколько ниже, чем на успех соперника.

Расинг на прошлой неделе уступил мадридскому Реалу на выезде со счетом 0:3. В то же время Малага наконец прервала свою неудачную серию и одержала победу в домашнем матче против Осасуны.

В BETKING победа Малаги оценивается коэффициентом 2,45. Ничья имеет показатель 3,60, а на успех Расинга предлагают 2,75.

Эспаньол – Депортиво

7 ноября | 17:15 | стадион "RCDE Стэдиум", Корнелья-де-Льобрегат

На прошлой неделе Депортиво наконец прервало свою неудачную серию и сумело одержать победу в домашнем матче против Осасуны. На этот раз поединок будет выездным, а соперником станет Эспаньол.

Каталонская команда также прервала серию неудачных результатов и одержала важную победу. Причем Эспаньол обыграл на выезде сам Вильярреал, не позволив сопернику приблизиться к зоне еврокубков.

Теперь Эспаньол ждет встреча с Депортиво, и именно каталонцы считаются фаворитами этого противостояния. Впрочем, гости уже доказали, что способны выходить из непростых ситуаций, поэтому хозяевам придется приложить усилия, чтобы заработать три очка.

Эксперты BETKING оценивают победу Эспаньола коэффициентом 2,36. Ничья идет за 3,25, а на успех Депортиво предлагают 3,14.

Осасуна – Атлетик

7 ноября | 19:30 | стадион "Эль-Садар", Памплона

Три недели назад Осасуна одержала победу над Расингом, но после этого провела два выездных матча и в обоих уступила. Из-за таких результатов команда опустилась уже на 15-ю строчку турнирной таблицы.

В 12-м туре Осасуна возвращается домой, где примет Атлетик из Бильбао. Баскский коллектив, напротив, улучшил свои результаты. В последних двух турах команда играла на своем поле и одержала две победы подряд — сначала над Хетафе, а затем над Реал Сосьедадом.

Сейчас Атлетик отделяют от зоны еврокубков всего два очка. Поэтому победа в предстоящем противостоянии может позволить команде подняться с седьмого на шестое место.

В BETKING ставка на то, что обе команды забьют, оценивается коэффициентом 1,95. Если хотя бы один из соперников не отличится, сыграет вариант с показателем 1,86.

Валенсия – Реал Мадрид

7 ноября | 22:00 | стадион "Месталья", Валенсия

Валенсия проводит ужасный сезон. У команды была серия из четырех матчей без побед, но на прошлой неделе "летучие мыши" наконец смогли ее прервать, минимально одолев на выезде Эльче. Правда, даже эта победа не помогла им покинуть зону вылета.

Теперь Валенсию ждет домашний матч, но соперник будет значительно сложнее — мадридский Реал. Эксперты практически не верят в хозяев, а коэффициент на победу королевского клуба очень низкий. Если "летучие мыши" смогут заработать хотя бы одно очко, это станет настоящей сенсацией.

Отметим, что это будет последний матч, который Винисиус Жуниор пропустит из-за дисквалификации в чемпионате Испании. Других новых кадровых потерь у команды Жозе Моуринью нет. Как и прежде, травмированы Асенсио и Родриго.

У Хавьера Агирре также хватает футболистов, на которых он не сможет рассчитывать. Самая свежая потеря — голкипер Кейн Ван Овелен, который получил травму на прошлой неделе. Правда, основным вратарем он не был и в нынешнем сезоне еще не играл.

В линии BETKING победа Валенсии оценивается коэффициентом 8,00, ничья — 6,33, а успех Реала — 1,28. Также можно рассмотреть тотал больше 3,5 гола за 2,05 или тотал меньше 3,5 за 1,74.

Эльче – Бетис

8 ноября | 15:00 | стадион "Мартинес Валеро", Эльче

На прошлой неделе в Эльче несколько неожиданно прервалась беспроигрышная серия. На своем поле команда минимально уступила Валенсии.

Теперь Эльче ждет значительно более сложное испытание — домашний матч против Бетиса. Севильцы в предыдущем туре одержали победу над Малагой, прервав свою двухматчевую серию без выигрышей.

Благодаря этому результату Бетис продолжил борьбу за место в Лиге чемпионов и сейчас занимает четвертую строчку турнирной таблицы. Именно команда из Севильи будет фаворитом противостояния с Эльче, который теперь находится неподалеку от зоны вылета.

В BETKING ставка на то, что обе команды забьют, оценивается коэффициентом 1,57. Противоположный вариант имеет показатель 2,30.

Реал Сосьедад – Райо Вальекано

8 ноября | 17:15 | стадион "Аноэта", Сан-Себастьян

Реал Сосьедад отлично провел последний месяц, побеждая практически в каждом матче. Однако в баскском дерби на выезде команда уступила Атлетику со счетом 1:2. Из-за этого поражения сан-себастьянцы немного отдалились от топ-четверки, к которой так сильно приблизились.

Следующим соперником Реал Сосьедада станет Райо Вальекано, который в прошлом туре разгромил Сельту, прервав свою трехматчевую серию без побед.

Благодаря этому результату Райо совершил довольно большой скачок в турнирной таблице и теперь занимает 12-ю строчку. Правда, отрыв от зоны вылета составляет всего два очка, поэтому команде важно продолжать набирать баллы.

В BETKING ставка на то, что обе команды забьют, оценивается коэффициентом 1,62. Если хотя бы один из клубов не отличится, сыграет вариант с показателем 2,25.

Сельта Виго – Леванте

8 ноября | 19:30 | стадион "Балаидос", Виго

На прошлой неделе Сельта потерпела разгромное поражение в матче против Райо Вальекано. Теперь команда сыграет дома, а ее следующим соперником станет Леванте.

Валенсийский клуб проиграл два последних поединка, хотя до этого демонстрировал достаточно приличные результаты и долгое время не знал поражений.

Несмотря на это, фаворитом предстоящего противостояния считается Сельта, которую вперед будет гнать поддержка родных трибун. Для хозяев это хорошая возможность реабилитироваться перед своими болельщиками после неудачи в предыдущем туре.

В линии BETKING победа Сельты оценивается коэффициентом 1,80. Ничья имеет показатель 3,80, а на успех Леванте предлагают 4,20.

Вильярреал – Хетафе

8 ноября | 19:30 | стадион "Эстадио де ла Серамика", Вильярреал

После минимального поражения от мадридского Реала, в матче с которым Вильярреал показал себя довольно неплохо, казалось, что команда сможет уверенно побеждать соперников более низкого уровня. Однако в следующих трех поединках Вильярреал выиграл лишь однажды. Причем победа над Валенсией далась очень непросто.

А вот в прошлом туре команда вообще уступила Эспаньолу на своем поле. Хетафе же, напротив, удивил, разгромив Севилью дома.

Теперь Хетафе отправится в гости к "Желтой субмарине". И именно Вильярреал считается безоговорочным фаворитом этого противостояния. Потеря очков хозяевами будет расцениваться как настоящая сенсация.

В BETKING тотал больше 2,5 гола оценивается коэффициентом 1,76, а тотал меньше 2,5 — 2,00.

Атлетико Мадрид – Барселона

8 ноября | 22:00 | стадион "Рияд Эйр Метрополитано", Мадрид

Безусловно, центральный поединок тура. Атлетико Мадрид примет на своем поле Барселону.

У мадридцев серия из шести побед подряд в чемпионате Испании. Только в Лиге чемпионов у команды Диего Симеоне возникают трудности. Например, на этой неделе Атлетико уступил Баварии со счетом 0:2.

У Барселоны проблемы возникают преимущественно в матчах против команд-грандов. Каталонцы феноменально начали нынешний сезон, но впоследствии потерпели два поражения подряд от ПСЖ и мадридского Реала. На прошлой неделе Барселона отыгралась на Алавесе, забив в ворота соперника шесть мячей, а затем еще и разгромила Астон Виллу в Лиге чемпионов.

После трех подряд домашних матчей Барселона отправляется на выезд. И в противостоянии с Атлетико эксперты все же отдают предпочтение каталонцам. Однако будет очень интересно посмотреть, как команда Ханси Флика проявит себя против еще одного мощного соперника.

На руку Барселоне может сыграть отсутствие Кристиана Ромеро, который уже пропустил несколько предыдущих поединков своей команды. Сама же Барселона также не обошлась без кадровых потерь: к Хави Эспарту, Дани Ольмо и Жюлю Кунде добавился еще и Родри.

В BETKING победа Атлетико оценивается коэффициентом 3,60. Ничья идет за 4,20, а на успех Барселоны предлагают 1,83. Также можно рассмотреть ставку на то, что обе команды забьют, за 1,33. Противоположный вариант оценивается коэффициентом 3,10.

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