Срна рассказал о мечте вернуться на Донбасс Арену: "Мы каждый день молимся о мире"

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна рассказал о надежде клуба вернуться в Донецк и поблагодарил Челси и английских болельщиков за поддержку Украины.

В интервью британскому изданию talkSPORT функционер поделился впечатлениями от проведения домашних матчей Лиги чемпионов на лондонском Стэмфорд Бридж.

"Лондон — прекрасное место для поездок. Мы очень благодарны владельцу клуба и всем в Челси. Здесь действительно принимают нас как друзей. Также хочу искренне поблагодарить болельщиков Челси, которые приходят смотреть наши матчи и поддерживать Украину", — заявил Срна.

При этом в Шахтере не теряют надежды однажды вернуться на родной стадион в Донецке.

"Мы ждем возвращения на Донбасс Арену и каждый день молимся о мире. В Лиге чемпионов мы боремся не только за Шахтер, но и за всю Украину, за всех наших болельщиков и за наших военных. Мы хотим подарить им 93–95 минут положительных эмоций, как это было в матче против АЕK. Они очень ценят это", — отметил спортивный директор донецкого клуба.

Напомним, 3 ноября Шахтер сыграет со Спортингом в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится на домашнем для украинского клуба стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.