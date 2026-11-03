Лига чемпионов, анонс 1-го игрового дня: Кейн в Мадриде, ПСЖ в Испании

Предлагаем вашему вниманию совместно с BETKING, лицензированным партнером проекта в сфере ставок, анонс матчей 4-го тура Лиги чемпионов.

Во вторник, 3 ноября, в рамках первого игрового дня четвертого тура Лиги чемпионов состоятся девять матчей.

Центральным поединком тура, пожалуй, стоит назвать противостояние Баварии и мадридского Атлетико.

Хотя и без них будет немало интересных противостояний. Барселона после поражения от ПСЖ примет Астон Виллу, а сами парижане отправились в Испанию к Вильярреалу.

Галатасарай – Штутгарт

3 ноября | 19:45 | стадион "РАМС Парк", Стамбул

В прошлом туре турецкий Галатасарай одержал свою первую победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, обыграв французский Лилль на выезде и забив в ворота соперника сразу четыре мяча.

Теперь стамбульцев ждет домашний поединок против еще одного представителя чемпионата из топ-5 Европы — немецкого Штутгарта. Швабы начали нынешний розыгрыш с двух уверенных побед над аутсайдерами турнира, однако в прошлом туре сыграли вничью с мадридским Атлетико.

Несмотря на это, эксперты считают фаворитом предстоящего противостояния именно турецкий клуб. Возможно, на такую оценку повлияло большое количество травмированных в составе Штутгарта. Среди тех, кто не сможет помочь команде, есть и один из лидеров полузащиты Анджело Штиллер.

В линии BETKING победа Галатасарая оценивается коэффициентом 2,22. На ничью предлагают 4,00, а на успех Штутгарта — 2,90.

Шахтер Донецк – Спортинг

3 ноября | 19:45 | стадион "Стэмфорд Бридж", Лондон

В этом матче единственный украинский представитель в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, донецкий Шахтер, встретится с лиссабонским Спортингом. Формально поединок будет домашним для "горняков", однако состоится он на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж".

Команда Арды Турана подходит к встрече с определенными кадровыми потерями. Шахтер не сможет рассчитывать на Педриньо, которому недавно провели операцию, а также на Эгиналдо, который уже продолжительное время находится в лазарете и пока нескоро вернется на футбольное поле.

Более подробный анонс этого противостояния читайте на нашем сайте.

Эксперты BETKING оценивают победу Шахтера коэффициентом 3,60. Ничья идет за 3,80, а на успех Спортинга предлагают 2,00.

Атлетико Мадрид – Бавария Мюнхен

3 ноября | 22:00 | стадион "Рияд Эйр Метрополитано", Мадрид

Одно из самых интересных противостояний игрового дня состоится в Мадриде. Здесь Атлетико Диего Симеоне встретится с немецкой "машиной" во главе с новоиспеченным обладателем "Золотого мяча" Гарри Кейном.

Бавария далеко не идеально начала нынешний розыгрыш Лиги чемпионов и после трех матчей имеет в своем активе всего пять очков. Если ничья с Арсеналом еще была вполне ожидаемым результатом, то потеря очков в противостоянии с норвежским Викингом стала довольно неожиданной.

А вот Атлетико в последнее время набрал феноменальную форму. После поражения от Ливерпуля в Лиге чемпионов мадридцы выиграли восемь из девяти следующих матчей. Единственный случай потери очков также произошел в еврокубках — две недели назад команда сыграла вничью со Штутгартом.

Эксперты не отдают значительного преимущества ни одному из коллективов и оценивают их шансы на победу практически одинаково. В BETKING победа Атлетико оценивается коэффициентом 2,54, ничья — 4,00, а успех Баварии — 2,50. Также можно рассмотреть ставку на то, что обе команды забьют: коэффициент на этот вариант составляет 1,40.

Барселона – Астон Вилла

3 ноября | 22:00 | стадион "Камп Ноу", Барселона

В предыдущем туре Лиги чемпионов Барселона впервые в нынешнем сезоне потерпела поражение, прервав свою феноменальную победную серию. Каталонцы уступили действующему обладателю трофея ПСЖ в выездном поединке.

Теперь их ждет встреча с Астон Виллой — еще одной командой, которая выиграла все свои матчи в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Англичане уже успели сыграть с Викингом, Фенербахче и Брюгге и сейчас имеют максимальное количество очков. Вместе с тем соперника уровня Барселоны в еврокубках у них пока не было.

У команды Ханси Флика серьезные кадровые проблемы. Травму получил новый основной фланговый защитник Хави Эспарт. Также не смогут сыграть Эрик Гарсия и Дани Ольмо, который тоже получил повреждение.

У Астон Виллы ситуация с составом также далека от идеальной. Амаду Онана уже давно находится в лазарете, повреждение есть у Матео Руджери, а Аарон Ван-Биссака пропустил последние две недели.

Несмотря на кадровые проблемы обеих команд, эксперты не верят, что Астон Вилла сможет отобрать очки у каталонцев. Тотал больше 4,5 гола в линии BETKING оценивается коэффициентом 2,16, а тотал меньше 4,5 — 1,66.

Будё-Глимт – Лилль

3 ноября | 22:00 | стадион "Аспмюра", Будё

Норвежский Будё-Глимт уже давно перестали считать безнадежным аутсайдером Лиги чемпионов. Даже в нынешнем сезоне команда успела продемонстрировать свои возможности, одержав победу над дортмундской Боруссией во втором туре.

В предыдущем матче норвежцы встречались с Наполи и уступили со счетом 3:4. Теперь их ждет противостояние с французским Лиллем, который пока демонстрирует ужасные результаты в еврокубках: три матча и три поражения.

Не слишком удачно складывается сезон для французов и в национальном чемпионате. Правда, перед предстоящим поединком они наконец прервали четырехматчевую серию без побед, минимально обыграв другой французский клуб — Ланс.

Для Будё-Глимт это хорошая возможность продолжить борьбу за очки в Лиге чемпионов, особенно учитывая, что соперник сейчас находится далеко не в лучшей форме.

Эксперты BETKING ожидают результативного матча. Тотал больше 3,5 гола оценивается коэффициентом 2,16, а тотал меньше 3,5 — 1,66.

Вильярреал – ПСЖ

3 ноября | 22:00 | стадион "Эстадио де ла Серамика", Вильярреал

Следующим соперником действующего обладателя Лиги чемпионов и нынешнего лидера турнирной таблицы ПСЖ станет испанский Вильярреал.

"Желтая субмарина" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов одержала лишь одну победу в трех матчах, обыграв Наполи. В двух других встречах, которые были выездными для испанцев, они уступили дортмундской Боруссии и Ливерпулю. При этом в этих поединках Вильярреал забил в общей сложности пять мячей.

Результаты команды в нынешнем сезоне остаются нестабильными. Непосредственно перед встречей с ПСЖ испанцы минимально уступили Эспаньолу на своем поле.

Эксперты не считают Вильярреал безнадежным в этом противостоянии, однако шансы хозяев на победу оценивают довольно низко. У ПСЖ, несмотря на статус фаворита, серьезные кадровые проблемы. Из-за повреждений не смогут сыграть Маркиньос, Нуну Мендеш, а также лидеры атаки Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле. Впрочем, у парижан достаточно футболистов, способных заменить травмированных.

В BETKING победа Вильярреала оценивается коэффициентом 5,00, ничья — 4,50, а успех ПСЖ — 1,61. На тотал больше 3,5 гола предлагают 1,90, такой же коэффициент установлен и на тотал меньше 3,5.

ЛАСК – Слован Братислава

3 ноября | 22:00 | стадион "Райффайзен Арена", Линц

В третьем туре австрийский ЛАСК довольно неожиданно одержал выездную победу над Спортингом. Благодаря этому результату и дополнительным показателям команда поднялась на промежуточное 24-е место турнирной таблицы.

Слован, напротив, продолжает проигрывать. Братиславцы потерпели уже 11 поражений подряд на основном этапе Лиги чемпионов, если учитывать предыдущий и нынешний сезоны. Яя Туре, который, напомним, возглавляет команду, пока не смог изменить эту тенденцию. За три матча нынешнего розыгрыша Слован забил лишь один гол — в ворота ПСЖ.

Правда, и соперники у братиславцев были далеко не простыми. Теперь матч против ЛАСКа можно рассматривать как возможность наконец прервать неудачную серию и набрать первые очки.

Впрочем, именно австрийский клуб считается явным фаворитом противостояния. В линии BETKING ставка на то, что обе команды забьют, оценивается коэффициентом 1,55. Если хотя бы один из соперников не отличится, сыграет вариант с коэффициентом 2,40.

Манчестер Юнайтед – Рома

3 ноября | 22:00 | стадион "Олд Траффорд", Манчестер

Манчестер Юнайтед переживает очень сложный период. Команда Майкла Каррика проигрывает своим соперникам одного за другим, а ее игра вызывает у болельщиков все больше вопросов. Последнюю победу манкунианцы одержали еще в первом туре Лиги чемпионов, когда обыграли азербайджанский Сабах. С тех пор команда потерпела пять поражений в восьми матчах.

Многие уже не находят оправданий тому, что Майкл Каррик до сих пор остается на посту главного тренера. Если Манчестер Юнайтед не сможет победить даже в домашнем матче против Ромы, эта встреча вполне может стать последней для английского специалиста во главе "Красных дьяволов".

У римлян ситуация значительно лучше. Команда также пережила неудачный отрезок, когда на протяжении трех матчей подряд не могла победить серьезных соперников. Однако в последнее время Рома вновь набрала ход и уверенно одерживает победы в поединках с командами, уступающими ей в классе.

Теперь остается выяснить, сможет ли нынешний Манчестер Юнайтед стать для римлян серьезным испытанием или продолжит демонстрировать игру команды, переживающей глубокий кризис.

Эксперты BETKING оценивают победу Манчестер Юнайтед коэффициентом 2,33. На ничью предлагают 4,00, а на успех Ромы — 2,75.

Фейеноорд – Интер

3 ноября | 22:00 | стадион "Де Кейп", Роттердам

Последним матчем игрового дня станет противостояние Фейеноорда и Интера. Оба клуба имеют в своем активе по одной победе в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Фейеноорд одержал свою победу на домашнем стадионе, где обыграл другую итальянскую команду — Комо — со счетом 3:2. Интер же в прошлом туре одолел донецкий Шахтер в довольно непростом для себя поединке.

В той встрече красную карточку получил Алессандро Бастони, который, разумеется, не поможет команде в предстоящем противостоянии. Кроме того, Интер вновь не сможет рассчитывать на своего лидера и капитана Лаутаро Мартинеса. Из-за травмы аргентинец пропустил и матч против Шахтера, и еще несколько предыдущих поединков команды.

В целом Интер подходит к встрече далеко не в лучшем настроении. В минувшие выходные миланцы вновь уступили в дерби Милана, проиграв своему принципиальному сопернику — "россонери" — уже в четвертом матче подряд.

Несмотря на это, Интер постарается реабилитироваться за неудачный результат в чемпионате и набрать важные очки в Лиге чемпионов. В BETKING ставка на то, что обе команды забьют, оценивается коэффициентом 1,42. Противоположный вариант — 2,80.

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