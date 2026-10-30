Ла Лига-2026/27, анонс 11-го тура: Барселона злая после поражения, Реал снова на выезде

Предлагаем вашему вниманию совместно с BETKING, официальным беттинг-партнером Ла Лиги, анонс матчей очередного тура чемпионата Испании.

В минувшие выходные в Ла Лиге произошло то, чего все ждут практически всегда, — отгремело Эль-Класико.

Результат этого матча идеален для нейтральных болельщиков, которые хотят видеть интригу до конца сезона: Барселона проиграла и позволила преследователям приблизиться.

Смогут ли каталонцы оправиться после двух поражений подряд? Продолжит ли Реал побеждать и много забивать?

Вильярреал – Эспаньол

30 октября | 22:00 | стадион "Эстадио де ла Серамика", Вильярреал

Если бы матч Вильярреала и Эспаньола состоялся два месяца назад, то, скорее всего, фаворитом в нем считалась бы каталонская команда. Но сейчас ситуация совершенно иная. "Желтая субмарина" в последнее время значительно улучшила свою игру и в последних пяти матчах проиграла лишь однажды, минимально уступив мадридскому Реалу. В остальных четырех встречах Вильярреал набрал десять очков, что позволило ему выбраться из нижней части турнирной таблицы и подняться на десятое место.

Эспаньол, напротив, неплохо начал сезон и одержал две победы, однако затем результаты команды ухудшились. Сейчас в активе каталонцев восемь очков, и они находятся в зоне вылета.

У Вильярреала также есть определенные кадровые проблемы. Папе Гуйе пропустит матч из-за дисквалификации после красной карточки в предыдущей встрече, а Илиас Ахомаш получил повреждение. Несмотря на это, хозяева остаются явными фаворитами противостояния.

В линии BETKING победа Вильярреала оценивается коэффициентом 1,42. Ничья — 5,33, а победа Эспаньола — 6,50.

Леванте – Атлетико Мадрид

31 октября | 15:00 | стадион "Сьютат де Валенсия", Валенсия

Леванте имел неплохую серию из трех матчей без поражений, однако в прошлом туре она прервалась. В противостоянии с Реал Сосьедадом команда все же уступила со счетом 1:2.

Теперь Леванте ждет еще более серьезное испытание — мадридский Атлетико, который уже давно не знает горечи потери очков в чемпионате Испании. Сейчас именно команда из Мадрида имеет самую продолжительную победную серию в Ла Лиге.

Разумеется, Атлетико считается фаворитом предстоящей встречи, несмотря на то что будет играть на выезде. Мадридцы постараются продлить свою победную серию, тогда как хозяевам будет непросто остановить одного из сильнейших соперников чемпионата.

Эксперты BETKING ожидают результативного матча. Тотал больше 3,5 гола оценивается коэффициентом 2,35, а тотал меньше 3,5 — 1,55.

Райо Вальекано – Сельта Виго

31 октября | 17:15 | стадион "Эстадио де Вальекас", Мадрид

В противостоянии Райо Вальекано и Сельты Виго борьба может продолжаться до финального свистка, поскольку команды примерно равны по классу. В прошлом туре Райо разгромно уступил Эльче, что вряд ли добавило футболистам уверенности перед следующей игрой.

Сельта, напротив, уже продолжительное время не проигрывает в чемпионате Испании. Всего команда потерпела лишь два поражения, хотя целых шесть матчей завершила вничью. Такая статистика свидетельствует о том, что галисийцы способны навязать борьбу соперникам, но при этом им нередко не хватает победного результата.

Несмотря на это, эксперты отдают небольшое предпочтение Райо Вальекано. Домашний стадион может стать дополнительным преимуществом мадридцев, однако Сельта постарается продлить свою беспроигрышную серию.

В BETKING победа Райо Вальекано оценивается коэффициентом 2,36. Ничья — 3,40, а победа Сельты — 3,00.

Бетис – Малага

31 октября | 19:30 | стадион "Ла Картуха", Севилья

Худшая команда нынешнего сезона Ла Лиги, Малага, в этом туре отправится в Севилью, где сыграет против Бетиса.

Сам Бетис отлично начал чемпионат, однако в последнее время результаты команды ухудшились. Если учитывать исключительно матчи чемпионата Испании, то в последних четырех поединках бело-зеленые одержали лишь одну победу.

Теперь Бетис постарается прервать эту не слишком успешную серию и вернуться на победный путь. Матч против Малаги может стать подходящим шансом для этого, ведь соперник переживает сложный период и пока не демонстрирует результатов, которые позволили бы рассчитывать на улучшение турнирного положения.

Бетис — очевидный фаворит противостояния. Вместе с тем эксперты BETKING предлагают обратить внимание на результативность обеих команд: ставка на то, что оба соперника забьют, оценивается коэффициентом 1,80. Противоположный вариант — 1,95.

Барселона – Алавес

31 октября | 22:00 | стадион "Камп Ноу", Барселона

Идеальный сезон Барселоны завершился на прошлой неделе в Эль-Класико. Каталонцы выиграли первые девять матчей сезона, но в домашнем поединке против главного соперника уступили со счетом 1:2 и прервали свою впечатляющую победную серию.

Теперь Барселона постарается улучшить настроение болельщикам и начать новую серию побед. Сделать это команда сможет снова на "Камп Ноу", где примет Алавес.

Гости после удачного старта сезона переживают серьезный спад и в последних матчах не знают вкуса побед. Учитывая нынешнюю форму команд, маловероятно, что Алавес сможет зацепиться хотя бы за ничью в Барселоне.

У хозяев есть определенные проблемы с составом: из-за травм не сыграют Эрик Гарсия и Дани Ольмо. Однако вряд ли эти потери станут критическими для Ханси Флика и его команды, которая будет стремиться вернуться на победный путь.

В линии BETKING тотал больше 4,5 гола оценивается коэффициентом 2,25, а тотал меньше 4,5 — 1,62.

Хетафе – Севилья

1 ноября | 15:00 | стадион "Колисеум", Хетафе

Хетафе примет Севилью на своем поле. После победы над Малагой сразу после международной паузы клуб из пригорода Мадрида набрал лишь одно очко в трех следующих матчах. Из-за этого команда сейчас занимает 17-е место и находится всего в шаге от зоны вылета.

Севилья также не всегда демонстрировала убедительные результаты, однако в прошлом туре сумела уверенно победить Осасуну на домашнем стадионе. Благодаря этому команда остается в топ-6 чемпионата и имеет достаточно солидный отрыв от седьмой позиции.

Несмотря на выездной статус матча, именно Севилья считается фаворитом противостояния. Гости постараются укрепить свои позиции среди лидеров, тогда как Хетафе необходимо срочно улучшать результаты, чтобы не оказаться в зоне вылета.

BETKING оценивает победу Хетафе коэффициентом 3,14, ничью — 3,00, а победу Севильи — 2,45.

Расинг Сантандер – Реал Мадрид

1 ноября | 17:15 | стадион "Эстадио Эль Сардинеро", Сантандер

На прошлой неделе мадридский Реал выполнил одну из главных задач на первой трети чемпионата — обыграл Барселону. Более того, королевский клуб сделал это на выезде, одержав важную победу в Эль-Класико.

Теперь мадридцев ждет еще один выездной матч, на этот раз против Расинга Сантандер. Разумеется, Реал будет фаворитом этого противостояния, хотя хозяева также подходят к встрече после положительного результата.

Расинг долгое время не мог победить в чемпионате, но в прошлом туре, как и Реал, одолел представителя Каталонии — Эспаньол. Благодаря этой победе команда смогла отдалиться от зоны вылета и сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице.

Мадридцам снова не поможет Винисиус Жуниор, который продолжает отбывать дисквалификацию. Также травмированы Рауль Асенсио и Родриго. Вместе с тем Реал уже давно научился играть без этих футболистов и все равно остается главным претендентом на победу.

В линии BETKING успех Расинга оценивается коэффициентом 10,00, ничья — 7,00, а победа Реала — 1,22.

Эльче – Валенсия

1 ноября | 19:30 | стадион "Мартинес Валеро", Эльче

Эльче продолжает демонстрировать стабильные результаты в чемпионате Испании. Команда не проигрывает уже четыре матча подряд, набрав за это время восемь очков.

Валенсия, напротив, переживает сложный период. "Летучие мыши" уже четыре тура подряд не могут победить, набрав за этот отрезок лишь два очка. Сейчас команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, и даже победы в предстоящем матче может оказаться недостаточно, чтобы по итогам тура покинуть зону вылета.

На фоне такой разницы в текущих результатах именно Эльче считается фаворитом противостояния. Хозяева постараются продлить свою беспроигрышную серию, тогда как Валенсии необходима победа, чтобы изменить ситуацию и улучшить турнирное положение.

Эксперты BETKING оценивают победу Эльче коэффициентом 2,37. Ничья — 3,25, а успех Валенсии — 3,00.

Атлетик Бильбао – Реал Сосьедад

1 ноября | 22:00 | стадион "Сан-Мамес", Бильбао

В этом туре болельщиков ждет баскское дерби — Атлетик примет Реал Сосьедад. Накануне матча эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам, которые на прошлой неделе продемонстрировали впечатляющую результативность.

Атлетик буквально разгромил оборону Хетафе, забив в ворота соперника четыре мяча. Такой результат может добавить команде уверенности перед принципиальным противостоянием с соседями.

Однако и Реал Сосьедад сейчас находится в отличной форме. В последних четырех матчах команда одержала четыре победы и благодаря этому поднялась в пятерку лучших клубов чемпионата Испании.

Поэтому, несмотря на преимущество домашнего поля и успешный предыдущий тур, Атлетику не стоит рассчитывать на легкую прогулку. Реал Сосьедад намерен продлить свою победную серию, а дерби обещает быть напряженным.

В BETKING ставка на то, что обе команды забьют, оценивается коэффициентом 1,62. Если хотя бы один из соперников не отличится, сыграет вариант с коэффициентом 2,25.

Депортиво – Осасуна

2 ноября | 22:00 | стадион "Риасор", Ла-Корунья

Тур завершит противостояние Депортиво и Осасуны. Хозяева после удачного старта сезона в последнее время заметно сдали позиции. За последние полтора месяца команда трижды проиграла и дважды сыграла вничью, фактически сведя на нет преимущество, заработанное в начале чемпионата.

У Осасуны столько же очков, сколько и у Депортиво, однако команды существенно различаются по показателям результативности. У Депортиво разница забитых и пропущенных мячей равна нулю: команда забила 13 голов и столько же пропустила.

У Осасуны ситуация значительно хуже. Команда забила лишь десять мячей, а пропустила вдвое больше — 20. Такая статистика свидетельствует о проблемах в обороне, которые могут стать решающими в предстоящем поединке.

Депортиво будет играть дома, поэтому именно хозяева считаются фаворитами встречи. Команда постарается воспользоваться преимуществом своего поля и прервать серию неудачных результатов.

В линии BETKING победа Депортиво оценивается коэффициентом 2,14. Ничья — 3,25, а победа Осасуны — 3,50.

АПЛ, Бундеслига, EFL и UFC — видеотрансляции и повторы на BETKING в HD в плеере Setanta Sports: betking.com.ua/setanta-sports

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «Слотс Ю.Эй»: лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 25.03.2026 (решение государственного агентства PlayCity № 82-Р от 25.03.2026) и от 15.09.2023 (решение КРАИЛ № 245 от 31.08.2023), а также букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (решение КРАИЛ № 559 от 21.11.2024), выданы сроком на 5 лет